Фотофакты. На Алтае голый мужчина бегал по дороге за "Газелью". 18+

По Бийску бегал голый мужчина. 24 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. По Бийску бегал голый мужчина. 24 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. По Бийску бегал голый мужчина. 24 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. В новосибирском автобусе проехала полуголая женщина. 23 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. В новосибирском автобусе проехала полуголая женщина. 23 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Также сообщается, что голого бегуна видели возле вокзала. По сведениям очевидцев, мужчину уже задержали.

А накануне полуголая гуляла по площади Сибиряков Гвардейцев в Новосибирске. Женщина, одетая лишь в одни штаны и туфли зашла в автобус и доехала до остановки "Хладокомбинат". При этом, как пишут свидетели в сообществе "Инцидент Новосибирск", даме просто было жарко, так как свои кофту и куртку она сняла и держала в руке.

Напомним, что в Алтайском крае в мае этого года уже были замечены двое нудирующих на дорогах мужчин. Так 12 мая голого человека задержали полицейские на трассе М52 в районе поселка Казачьего. А 14 мая по Новоалтайску легкой трусцой пробегал обнаженный молодой человек.