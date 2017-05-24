Фотофакты. На Алтае голый мужчина бегал по дороге за "Газелью". 18+

24 мая по улицам Бийска бегал совершенно голый мужчина. Около трех часов дня подписчики паблика "Типичный Бийск" заметили его возле остановки "Детская поликлиника", где он бежал за микроавтобусом.
Также сообщается, что голого бегуна видели возле вокзала. По сведениям очевидцев, мужчину уже задержали.
А накануне полуголая гуляла по площади Сибиряков Гвардейцев в Новосибирске. Женщина, одетая лишь в одни штаны и туфли зашла в автобус и доехала до остановки "Хладокомбинат". При этом, как пишут свидетели в сообществе "Инцидент Новосибирск", даме просто было жарко, так как свои кофту и куртку она сняла и держала в руке.
Напомним, что в Алтайском крае в мае этого года уже были замечены двое нудирующих на дорогах мужчин. Так 12 мая голого человека задержали полицейские на трассе М52 в районе поселка Казачьего. А 14 мая по Новоалтайску легкой трусцой пробегал обнаженный молодой человек.
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