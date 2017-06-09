Фотофакты. На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД "Заринский" задержали жителя Новоалтайска, который похитил 16 аккумуляторных батарей с одной из станций сотовой связи около автодороги Заринск — Белоярск неподалеку от села Шпагино. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Полицейские установили, что в январе этого года 29-летний житель Новоалтайска взломал замки на станции связи, проник внутрь и похитил из нее 16 аккумуляторных батарей на сумму около 150 тысяч рублей. По предварительным данным мужчина увез украденное на машине и сдал в один из пунктов приема аккумуляторов в Новоалтайске.
Против него возбуждено уголовное дело.
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