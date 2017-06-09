Фотофакты. На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи

На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. На Алтае мужчина украл аккумуляторы со станции сотовой связи. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что в январе этого года 29-летний житель Новоалтайска взломал замки на станции связи, проник внутрь и похитил из нее 16 аккумуляторных батарей на сумму около 150 тысяч рублей. По предварительным данным мужчина увез украденное на машине и сдал в один из пунктов приема аккумуляторов в Новоалтайске.

Против него возбуждено уголовное дело.