Фотофакты. На Алтае осужденные очистили памятники и места захоронений участников ВОВ

В Алтайском крае 250 осужденных приняли участие в акции по уборке памятников, мемориалов и могил участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Уборкой на мемориалах и кладбищах занимались не заключенные колоний, а осужденные к обязательным и исправительным работам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Осужденные убирали сухую траву и листья вокруг стел и памятников.
Акцию совместно с уголовно-исполнительной комиссией организовали органы местного самоуправления ряда населенных пунктов края.
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