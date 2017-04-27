Фотофакты. На Алтае осужденные очистили памятники и места захоронений участников ВОВ

Уборкой на мемориалах и кладбищах занимались не заключенные колоний, а осужденные к обязательным и исправительным работам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Осужденные убирали сухую траву и листья вокруг стел и памятников.

Акцию совместно с уголовно-исполнительной комиссией организовали органы местного самоуправления ряда населенных пунктов края.