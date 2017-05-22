Фотофакты. На Алтае полицейские нашли в частном доме пистолет и сорок патронов

В одном из частных домов Заринска полицейские обнаружили пистолет и около сорока патронов.
Пока неизвестно, является ли оружие боевым, его отправили на экспертизу. Сам владелец пистолета и боеприпасов рассказал, что нашел этот "арсенал" в доме родственника и решил присвоить.
Если экспертиза подтвердит, что патроны окажутся боевыми, а предмет, похожий на пистолет или даже части его будут признаны оружием, то в отношении владельца возбудят уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Пресс-служба краевого управления МВД напоминает: если владелец незаконно хранящегося оружия сдаст его добровольно в полицию, то он будет освобожден от уголовной ответственности.
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