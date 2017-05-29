Фотофакты. В Алтайском крае профессионалы и новички звонили во все колокола

Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов. Фестиваль звонарского мастерства на Алтае. Фото: Богдан Кириллов.

В колокола, расположенные на колокольнях двух храмов и передвижных звонниц, звонили мастера из Москвы и Салехарда, Барнаула и Горно-Алтайска, Красноярска и Новосибирска. После ударить в колокол дали возможность любому желающему.

Кроме этого, во время фестиваля, на площадке у храма Иоанна-Богослова открылась "Аллея колоколов". На ней установлены памятные таблички с историей колоколов, которые в разные годы висели на звонницах, но потом были утрачены.

Главное, по мнению экспертов-звонарей, уметь выразить суть богослужения в звоне. Например, в погребальном звоне нужно передать скорбь и надежду на спасение души, в успенском — светлую печаль, в рождественском — чистую радость, в пасхальном — ликование и торжество. Помимо этого звоны делятся на несколько категорий, в том числе в зависимости от местности, где они исполняются.

По словам протоиерея Георгия Крейдуна, основателя Алтайского центра звонарского мастерства, настоятеля Иоанно-Богословского храмового комплекса, внимание общественности, и особенно молодежи, давно пора привлечь к колокольному искусству, к развитию и восстановлению колокольных традиций. Именно поэтому священник не первый год подряд сам обучает всех желающих звонить в колокола, приглашает ведущих звонарей России в Барнаул, чтобы они проводили мастер-классы.

Алексей Талашкин,

заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства:

Колокола нужны людям, как нужны молитвы и как нужен хлеб. В идеале на каждом приходе можно организовать школы звонарского мастерства, чтобы все желающие дети могли пройти обучение. Я уверен, что если юный человек научится звонить в колокола, то он не вырастет равнодушным к жизни и людям.

За время фестиваля гости и участники приняли участие в круглом столе "Звонарское искусство в современной России: проблемы и перспективы", узнали об устройстве колокольни, услышали разные виды звонов, познакомились с храмами Барнаула и Новоалтайска и посетили ряд тематических мастер-классов.