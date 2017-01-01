Фотофакты. На Алтае рецидивист сходил с ломом на склад за мясом

В селе Корчино Мамонтовского района накануне ночью был взломан продуктовый склад, откуда похитили более 50 кг говядины.
Днем оперативники вышли на подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый сельчанин 23 лет. Часть похищенного была изъята дома у подозреваемого, также там был обнаружен лом, которым, по всей видимости, и был взломан замок.
Сумма причиненного ущерба организации составила более 10 тысяч рублей, пишет пресс-служба краевого главка МВД.
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