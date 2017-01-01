Фотофакты. На Алтае рецидивист сходил с ломом на склад за мясом

Днем оперативники вышли на подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый сельчанин 23 лет. Часть похищенного была изъята дома у подозреваемого, также там был обнаружен лом, которым, по всей видимости, и был взломан замок.

Сумма причиненного ущерба организации составила более 10 тысяч рублей, пишет пресс-служба краевого главка МВД.