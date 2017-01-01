Фотофакты. На Алтае рецидивист сходил с ломом на склад за мясом

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Сегодня, 10:30.
Происшествия

В селе Корчино Мамонтовского района накануне ночью был взломан продуктовый склад, откуда похитили более 50 кг говядины.

В Мамонтовском районе сельчанин украл из склада говядину.
В Мамонтовском районе сельчанин украл из склада говядину. Фото: 22.мвд.рф.

Днем оперативники вышли на подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый сельчанин 23 лет. Часть похищенного была изъята дома у подозреваемого, также там был обнаружен лом, которым, по всей видимости, и был взломан замок.

В Мамонтовском районе сельчанин украл из склада говядину.
В Мамонтовском районе сельчанин украл из склада говядину.

Сумма причиненного ущерба организации составила более 10 тысяч рублей, пишет пресс-служба краевого главка МВД.

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