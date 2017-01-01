Фотофакты. На Алтае сельчанин помог задержать разбойника, напавшего на пожилую женщину

В cеле Свердловском Хабарского района местный житель помог полицейским задержать преступника, напавшего с ножом на пенсионерку.
В одном из домов Свердловского потерпевшая общалась с пришедшей односельчанкой. В дверь постучался ранее судимый 42-летний местный житель, который вел себя агрессивно, поэтому хозяйка не стала открывать ему дверь. Тогда дебошир разбил окно в доме. Потерпевшая все-таки открыла дверь, в которую выбежала гостья, чтобы позвать на помощь.
Этим воспользовался незваный гость. Он ворвался в дом, схватил нож и стал им угрожать хозяйке. Забрав у пенсионерки тысячу рублей, нападавший скрылся.
В задержании преступника кроме полицейских принял участие сосед потерпевшей женщины.
Задержанный во всем признался. Его уже взяли под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
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