Фотофакты. На Алтае сельчанин помог задержать разбойника, напавшего на пожилую женщину

В Хабарском районе сельчанин напал на пенсионерку. Фото: 22.мвд.рф. В Хабарском районе сельчанин напал на пенсионерку. Фото: 22.мвд.рф. В Хабарском районе сельчанин напал на пенсионерку. Фото: 22.мвд.рф. В Хабарском районе сельчанин напал на пенсионерку. Фото: 22.мвд.рф. В Хабарском районе сельчанин напал на пенсионерку. Фото: 22.мвд.рф.

В одном из домов Свердловского потерпевшая общалась с пришедшей односельчанкой. В дверь постучался ранее судимый 42-летний местный житель, который вел себя агрессивно, поэтому хозяйка не стала открывать ему дверь. Тогда дебошир разбил окно в доме. Потерпевшая все-таки открыла дверь, в которую выбежала гостья, чтобы позвать на помощь.

Этим воспользовался незваный гость. Он ворвался в дом, схватил нож и стал им угрожать хозяйке. Забрав у пенсионерки тысячу рублей, нападавший скрылся.

В задержании преступника кроме полицейских принял участие сосед потерпевшей женщины.

Задержанный во всем признался. Его уже взяли под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.