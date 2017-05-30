Фотофакты. На Алтае сгорел внедорожник с новосибирскими номерами

В Бийске сгорел внедорожник. 29 мая 2017 года. Фото: Диана Киселёва vk.com/biysk_all. В Бийске сгорел внедорожник. 29 мая 2017 года. Фото: Диана Киселёва vk.com/biysk_all. В Бийске сгорел внедорожник. 29 мая 2017 года. Фото: Александр Паутов vk.com/incident_22. В Бийске сгорел внедорожник. 29 мая 2017 года. Фото: Александр Паутов vk.com/incident_22. В Бийске сгорел внедорожник. 29 мая 2017 года. Фото: Александр Паутов vk.com/incident_22. В Бийске из-за поджога сухой травы сгорел легковой автомобиль. 29 мая 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Напомним, что по одной из версий, машина, припаркованная во дворе дома № 240, загорелась из-за брошенного с балкона окурка. От непотушенной сигареты воспламенилась сухая трава, огонь перекинулся на Hyundai. В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 3.56. С огнем боролись 7 человек, приехавшие на место происшествия на двух автомобилях.

Как рассказывают очевидцы в сообществах "Типичный Бийск" и "Инцилент Бийск", они не верят в то, что огонь перекинулся от горящей травы.

Диана Киселёва : "Там от балкона до этой машины дорога целая, это не про эту машину. И там трава сгорела только у машины(и то видно что не сильно). Потому что если бы загорелась трава, то на деревьях бы не осталось и листика, а там просто свернувшие листья от огня и дыма".

Дарья Меркульева: "7 лет живём в этом доме, это первый случай! Не при чем там трава, до нее ещё как до Пекина раком. И сухой давно уже нет. 100% подожгли. Не сразу заметили пожар живём в первом подъезде, не было не запаха, ни треска. Заорала чья-то сигнализация, муж пошел окно закрыть, чтоб дети не проснулись и как заорёт, там машина горит. Сразу 112 набрали. Но машина уже полыхала. И времени почти 4 часа утра было. И что поразило, с той стороны шла девушка спокойным шагом. Шла мимо и просто прошла, не обернувшись и не ускоряясь. Я бы бежала наверное дальше чем видела от мысли что вдруг взорвется".

Кстати, 29 мая Александр Карлин распорядился ужесточить меры, принимаемые к к поджигателям сухой травы.