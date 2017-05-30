Фотофакты. На Алтае сгорел внедорожник с новосибирскими номерами

В ночь на 29 мая в Бийске во дворе дома на улице Ленина загорелся внедорожник Hyundai Galloper. В соцсети появились снимки сгоревшего автомобиля.
Напомним, что по одной из версий, машина, припаркованная во дворе дома № 240, загорелась из-за брошенного с балкона окурка. От непотушенной сигареты воспламенилась сухая трава, огонь перекинулся на Hyundai. В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 3.56. С огнем боролись 7 человек, приехавшие на место происшествия на двух автомобилях.
Как рассказывают очевидцы в сообществах "Типичный Бийск" и "Инцилент Бийск", они не верят в то, что огонь перекинулся от горящей травы.
Дарья Меркульева: "7 лет живём в этом доме, это первый случай! Не при чем там трава, до нее ещё как до Пекина раком. И сухой давно уже нет. 100% подожгли. Не сразу заметили пожар живём в первом подъезде, не было не запаха, ни треска. Заорала чья-то сигнализация, муж пошел окно закрыть, чтоб дети не проснулись и как заорёт, там машина горит. Сразу 112 набрали. Но машина уже полыхала. И времени почти 4 часа утра было. И что поразило, с той стороны шла девушка спокойным шагом. Шла мимо и просто прошла, не обернувшись и не ускоряясь. Я бы бежала наверное дальше чем видела от мысли что вдруг взорвется".
Кстати, 29 мая Александр Карлин распорядился ужесточить меры, принимаемые к к поджигателям сухой травы.
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