Фотофакты. На Алтае в яму для уничтожения зараженных трупов животных сбросили мясо из США

В Кулундинском и Рубцовском районе задержали партии запрещенного к ввозу в Россию мясо кур из США. Граждане РФ пытались провезти американские окорочка из Казахстана, но товар был задержан пограничниками.
Всего было обнаружено 255 кг "ножек Буша", перевозимых без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом пограничники сообщили таможенникам и инспекторам Россельхознадзора.
По решению комиссии большая часть товара (240 кг) была сожжена. А 15 кг пересыпали хлоркой и сбросили в биотермическую яму — специальное приспособление, в котором уничтожают трупы животных, зараженные, например, сибирской язвой.
Справка
По данным Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике АлтайВ 2016 году на территории Алтайского края было изъято и уничтожено 17 партий (445 кг) мяса птицы производства США.
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