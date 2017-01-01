Фотофакты. На Алтае в яму для уничтожения зараженных трупов животных сбросили мясо из США

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Сегодня, 10:14.
Происшествия

В Кулундинском и Рубцовском районе задержали партии запрещенного к ввозу в Россию мясо кур из США. Граждане РФ пытались провезти американские окорочка из Казахстана, но товар был задержан пограничниками.

На Алтае уничтожили 255 кг американских окорочков. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
На Алтае уничтожили 255 кг американских окорочков. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
На Алтае уничтожили 255 кг американских окорочков. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Всего было обнаружено 255 кг "ножек Буша", перевозимых без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом пограничники сообщили таможенникам и инспекторам Россельхознадзора.

По решению комиссии большая часть товара (240 кг) была сожжена. А 15 кг пересыпали хлоркой и сбросили в биотермическую яму — специальное приспособление, в котором уничтожают трупы животных, зараженные, например, сибирской язвой.

Справка

По данным Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике АлтайВ 2016 году на территории Алтайского края было изъято и уничтожено 17 партий (445 кг) мяса птицы производства США.

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