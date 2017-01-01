Фотофакты. На Алтае задержали браконьера, незаконно убившего пять косуль

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф. В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.

Накануне около села Урываево Панкрушихинского района егери нашли следы незаконной охоты на диких косуль. Сотрудники полиции, прибыли на место, и в ходе розыскных мероприятий на одной из усадеб населенного пункта обнаружили и изъяли разнокалиберные патроны, 3 снегохода, шкуры и мясо пяти косуль, нож, незарегистрированное гладкоствольное ружье. По подозрению в совершении незаконного отстрела задержанли местный житель 1961 года рождения. Мужчина не стал отрицать своей вины и дал признательные показания.

По факту незаконной охоты сотрудниками полиции проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. В результате совершения преступления сумма причиненного государству ущерба составила 300 тысяч рублей.