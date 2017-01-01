Фотофакты. На Алтае задержали браконьера, незаконно убившего пять косуль

В Панкрушихинском районе Алтайского края задержали мужчину, которого подозревают в незаконной охоте косуль.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль. Фото: 22.мвд.рф.
Накануне около села Урываево Панкрушихинского района егери нашли следы незаконной охоты на диких косуль. Сотрудники полиции, прибыли на место, и в ходе розыскных мероприятий на одной из усадеб населенного пункта обнаружили и изъяли разнокалиберные патроны, 3 снегохода, шкуры и мясо пяти косуль, нож, незарегистрированное гладкоствольное ружье. По подозрению в совершении незаконного отстрела задержанли местный житель 1961 года рождения. Мужчина не стал отрицать своей вины и дал признательные показания.
По факту незаконной охоты сотрудниками полиции проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. В результате совершения преступления сумма причиненного государству ущерба составила 300 тысяч рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.