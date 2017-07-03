На Алтае закончился недельный крестный ход в Коробейниково

Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Крестный ход в Коробейниково-2017. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Последний пеший переход состоялся 1 июля от села Елбанка до Коробейниково и занял пять часов. С паломниками шел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и два епископа — Рубцовский и Алейский Роман и Ахтубинский и Енотаевский Антоний.

Несмотря на жару, многие вели с собой детей, либо везли их в колясках.

Именно в Коробейниково впервые за все шесть дней, что проходит крестный ход, начался сильный дождь. Тем не менее, этот последний переход от Елбанки, многие паломники назвали самым жарким. Некоторым даже потребовалась помощь медиков.

В Коробейниково верующих встречали жители села и местное духовенство. Палаточный лагерь разбили прямо на территории монастыря.

Вечернее богослужение длилось несколько часов. Духовные песнопения исполняли два хора — из Барнаула и из Рубцовска. Все это время священники принимали исповедь у мирян. После, на трех литургиях, причастилось более четырех тысяч человек. Все они также поклонились чудотворному образу Коробейниковской Казанской Божией Матери.

Диакон Константин Филатов,

руководитель и организатор крестного хода:

Это был 19-й крестный ход. Все прошло хорошо, никаких внештатных ситуаций. Зато было много особенностей. Во-первых, мы перенесли из Барнаула в Коробейниково икону Собора алтайских святых. Во-вторых, с нами последние два дня шел глава Алтайской митрополии. В-третьих, нам, по большому счету, повезло с погодой. Все ураганы прошли мимо.

В 2018 году всероссийский Коробейниковский крестный ход, который начинался с нескольких десятков верующих-энтузиастов и превратился в одно из самых масштабных российских православных событий, отметит 20-летний юбилей.