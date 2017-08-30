Фотофакты. На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017"

На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" определили "Молодого лидера – 2017". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

На первых этапах они готовили презентации на тему лидерства, участвовали в тренинге "Лидер и его команда". По итогам тренинга 16 молодых людей отправились в Горный Алтай на спортивно-лидерское мероприятие: сплавлялись по Катуни, преодолевали препятствия в реалити-квестах.

В финал вышли восемь конкурсантов. В рамках Года экологии они реализовали социально-значимые проекты по защите окружающей среды. Помимо жюри проекты финалистов оценивали пользователи группы "Алтай-Кокса" "ВКонтакте".

На завершающем этапе креативность участников и их команд оценивали по самопрезентации, выполнению видеозаданий об управленческих компетенциях, решению "конфликтных ситуаций", ораторскому мастерству.

Звание "Молодой лидер – 2017" завоевал Михаил Кандаков, слесарь-ремонтник специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. Диплом второй степени вручили Виктории Южаковой, лаборанту химанализа управления экологии. Третье место занял Павел Строганов, инженер-энергетик ТЭЦ. Специальный приз от профсоюза получил Константин Пискунов.

И победитель, и финалисты получили дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса":

Александр Уманец. За десять лет порядка 250 молодых работников "Алтай-Кокса" стали участниками конкурса "Молодой лидер". Он помогает молодежи получить управленческие компетенции, ощутить себя единой командой. Десять сотрудников из числа призеров и победителей конкурса уже заняли руководящие должности. Порядка 25 финалистов зачислены в кадровый резерв.



Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com