Фотофакты. На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета"

На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". На "Алтай-Коксе" прошел субботник "Зеленая планета". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Сектора для уборки мусора заранее распределили и закрепили за каждым подразделением. Сотрудники цехов наводили чистоту, белили бордюры и стволы деревьев – и все это под зажигательные комсомольские мелодии, бодрые речевки, встроенные в ремиксы песен.

По давней советской традиции на завод прибыли две агитбригады. Бригада союза молодежи "Зеленые каски" приветствовала заводчан барабанной добью и звуками горна. Ребята провели экологическую викторину для участников субботника. За правильные ответы вручали призы: сувениры "Алтай-Кокса", абонементы в бассейн "Олимп" и спортзал "Рельеф". Во все подразделения доставили минеральную воду. Агитбригада совета ветеранов, нарядившись в костюмы "русских березок", подбадривала работников веселыми песнями, угощала чаем, компотами и морсами.

Многие заводчане поддержали экологический флэш-моб "Зеленая планета", придя на субботник в одежде зеленого цвета.

Субботник прошел бодро и энергично. Креативный формат помог из обычной уборки территории сделать настоящий праздник.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru