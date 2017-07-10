Фотофакты. На "Алтай-Коксе" прошел туристический квест

Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Туристический квест. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Турквест проходил на базе отдыха в районе озера Увальное. На торжественном построении 11 команд представляли креативные "визитки". Затем ребята преодолевали туристическую полосу препятствий, показывали навыки спортивного ориентирования, разжигали костер с пламенем определенной высоты, очищали воду из водоема подручными средствами. Девушки участвовали в состязаниях по гребле.

В конкурсе туристических десертов команды удивляли друг друга изысками походной кухни. У них была возможность не только проявить кулинарные способности, но и подкрепиться.

Впервые в рамках тур-квеста прошли выступления рок-групп и фестиваль красок "Холи".

Первое место заняла команда №2 углеподготовительного цеха. На втором месте – туристы теплоэлектроцентрали. На третьем – команда цеха автоматизации. Все победители тур-квеста получили дипломы и призы.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса"

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com