Фотофакты. На Алтай не пустили неправильных пчёл, которые могли делать неправильный мёд

В Алтайский край не пропустили партию из 400 пчелосемей из Казахстана. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В Алтайский край не пропустили партию из 400 пчелосемей из Казахстана. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Как сообщили в Россельхознадзоре, пчелы перевозили с павлодарского предприятия "Пчелобаза", которое не было включено в реестр предприятий Евразийского экономического союза, поэтому его пчелы не могли быть завезены на территорию РФ по особым правилам ЕЭС.

Вместе с сотрудниками ведомства в выдворении неправильных пчел участвовали пограничники и сотрудники ДПС.