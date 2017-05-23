Фотофакты. На Алтай не пустили неправильных пчёл, которые могли делать неправильный мёд

В минувшие выходные в Кулундинском районе была остановлена машина, везущая из Казахстана на Алтай партию из 400 пчелосемей. На этих пчел не было необходимых документов, поэтому насекомых решили возвратить обратно в Павлодарскую область.
В Алтайский край не пропустили партию из 400 пчелосемей из Казахстана. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В Алтайский край не пропустили партию из 400 пчелосемей из Казахстана. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Как сообщили в Россельхознадзоре, пчелы перевозили с павлодарского предприятия "Пчелобаза", которое не было включено в реестр предприятий Евразийского экономического союза, поэтому его пчелы не могли быть завезены на территорию РФ по особым правилам ЕЭС.
Вместе с сотрудниками ведомства в выдворении неправильных пчел участвовали пограничники и сотрудники ДПС.
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