Фотофакты. На Алтай не пустили 17 тонн казахстанских огурцов и помидоров

Как оказалось, 12 тонн огурцов и 5 тонн томатов везли из Казахстана в Новосибирск с недействующими фитосанитарными сертификатами. У документов истек срок действия, также в них были внесены изменения, которые не заверила карантинная служба Казахстана.

Груз вернули в соседнее государство, а перевозчиков оштрафовали.