Фотофакты. На Алтай не пустили 17 тонн казахстанских огурцов и помидоров

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Сегодня, 09:58.
Происшествия

В Кулундинском районе  сотрудники Россельхознадзора не пропустили через границу 17 тонн свежих овощей из Казахстана.

На Алтай не впустили 17 тонн свежих овощей из Казахстана.
На Алтай не впустили 17 тонн свежих овощей из Казахстана. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Как оказалось, 12 тонн огурцов и 5 тонн томатов везли из Казахстана в Новосибирск с недействующими фитосанитарными сертификатами. У документов истек срок действия, также в них были внесены изменения, которые не заверила карантинная служба Казахстана.

На Алтай не впустили 17 тонн свежих овощей из Казахстана.
На Алтай не впустили 17 тонн свежих овощей из Казахстана.

Груз вернули в соседнее государство, а перевозчиков оштрафовали.

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