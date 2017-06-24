Фотофакты. На "АлтайФесте" с аншлагом прошел первый "жаркий" день. +18

На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошел первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошел первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошел первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На "АлтайФесте" с аншлагом прошел первый "жаркий" день. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Как уже сообщал altapress.ru, 23 июня на площадке "АлтайФеста" впервые прошел "Фестиваль русской бани", организованный компанией "Сандуны". Здесь гости парились в настоящей бане на дровах, узнавали особенности бани "по-черному" и расслаблялись в настоящем горячем чане прямо под открытым небом.
На Алтае прошел фестиваль любителей веников и пара.
В павильонах фестиваля тоже была "жара". Каждое предприятие представляло свою программу. В манеже "Бочкарей" прошел лазертаг, у "Волчихи" — выступление ансамбля "Рви Меха" и розыгрыш призов, у "Барнаульского пивзавода" и "Борихи", расположившихся в самом большом манеже "Сибирского подворья", были танцы до упада и выступления артистов, в том числе экзотического жанра.
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день.
Сегодня, 24 июня, развлекательные программы продолжатся. На площадке "АлтайФеста" пройдут конные бега, турнир "богатырей", конкурсы шляп и поделок из стеклянной тары, а также соревнования по волейболу.
В 21.00 на главной сцене фестиваля выступит группа "Ногу свело!".
На "АлтайФесте" с аншлагом прошёл первый "жаркий" день.
Редакция благодарит компанию "МегаФон" за быстрый и качественный доступ в интернет на "АлтайФесте".
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