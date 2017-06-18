Фотофакты. На алтайской трассе Toyota Vista разорвало напополам после удара Range Rover

ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22. ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22. ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22. ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22. ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22. ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22. ДТП на Алтае рядом с деревней Бурановка. Фото: https://vk.com/barneos22.

Один из комментаторов сообщает, что за рулем Toyota Vista ехала девушка. Судя по всему, она находилась в автомобиле одна. Она решила сделать поворот и перед маневром не убедилась в его безопасности. По пересекаемой дороге на высокой скорости ехал Range Rover, хотя там стоит ограничение 70 км/ч. Свидетель утверждает, что по словам сотрудников ГИБДД, если бы у машины не оторвало заднюю часть, то водитель вряд ли бы выжила. А у Range Rover под капотом "тоже все винтом".