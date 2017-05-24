Фотофакты. На Чуйском тракте женщина на Toyota сбила лося и врезалась в грузовик

Ночью 24 мая на границе Алтайского края и НСО произошло ДТП с участием Toyota Echo, лося и грузовика. Водитель-женщина, двигаясь в сторону Новосибирска, сбила животное, сообщили в паблике ДПС Контроль.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.
После столкновения машину выкинуло на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Hino. Женщину доставили в больницу с переломами. Лось не выжил.
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