Фотофакты. На Чуйском тракте женщина на Toyota сбила лося и врезалась в грузовик

ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54. ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54. ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54. ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54. ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54. ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54. ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/control_chr54.

После столкновения машину выкинуло на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Hino. Женщину доставили в больницу с переломами. Лось не выжил.