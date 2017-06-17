Фотофакты. На фестивале Роберта Рождественского побывали Максим Аверин, Тамара Гвердцители и Александр Маршал

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Екатерина Рождественская и Максим Аверин. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Екатерина Рождественская и Максим Аверин. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru. Максим Аверин. Фото: altairegion22.ru. Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. Фото: altairegion22.ru.

Ранее, 16 июня в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялся вечер памяти Роберта Рождественского.

В 13 часов 17 июня в Косихе начался песенному фестивалю "Песни главные есть в судьбе любой". Зрителей и участников приветствовали начальник управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова, глава Косихинского района Константин Татарников, артист Максим Аверин и Екатерина Рождественская.

Максим Аверин впервые побывал на фестивале памяти Роберта Рождественского.

Максим Аверин,

российский актер:

В 11-й раз вы здесь собираетесь, а я — в первый. И мне так сразу это понравилось, что подумал: может, так каждый год будем встречаться? Вообще вы очень счастливые люди, потому что живете в этом раю. Он есть, оказывается, на земле. Поэтому любите свою землю, наслаждайтесь этой красотой и охраняйте ее. Пока мы будем любить все это, свою историю, нашу Россию, — поживем еще.

В 17 часов на Яру любви началась праздничная концертная программа, в которой помимо Максима Аверина, Ксении и Екатерины Рождественских принимают участие народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, певец, автор песен Александр Маршал, певец, музыкант, лауреат международных конкурсов Владислав Косарев.

В 19 часов мероприятия продолжились народными гуляниями, а также рок-фестивалем "Товарищ Время". Завершится праздник в селе Косиха салютом.