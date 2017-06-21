Фотофакты. "Сказочные" дворы российских периферий

В погоне за благоустройством территории кто-то ровняет газон и сооружает альпийскую горку, а кто-то без страха и сомнений берет подручные материалы и ваяет "красоту". И неважно, что порой ценность этих малых архитектурных форм достаточно субъективна. Главное, что это сделано с любовью.

"Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. "Украшения" российских двориков. Фото: http://obhohocheshsya.com. Ладно бы так украшали только дворы многоэтажек. Жители частного сектора тоже не прочь попробовать сделать скульптурку из пластика или вооружиться кистями и красками.