Фотофакты. Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете"!

25 декабря состоялось праздничное открытие детского клуба "Игрополис". Новый игровой комплекс, ориентированные на детей от 4 до 12 лет открылся на третьем этаже торгово-офисного центра "Геомаркет". На площади около 1000 квадратных метров разместились огромные лабиринты, веревочный парк, батуты, скалодром, игровые автоматы и кафе. Главным событием для всех присутствующих на праздничном мероприятии стал бесплатный концерт участника проекта "Голос Дети 3" Кирилла Скрипника. Также для всех детишек в этот день работали аниматоры, проводились конкурсы и игры, раздавались воздушные шарики и бесплатное мороженое
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".
Первые посетители игрового клуба в комментариях в социальных сетях отметили не только хорошую работу персонала и безусловный интерес у детей к представленным аттракционам, но и доступность посещения комплекса. Так, дневной безлимитный абонемент на одного ребенка обойдётся всего в 350 рублей. А наличие кафе с разнообразным меню позволяет "Игрополису" стать местом приятного досуга для всей семьи и отличной площадкой для детских праздников.
Более подробные условия посещения клуба и предварительные заявки на проведения мероприятий – по телефону: 57-00-63, пр.Ленина, 154а, к.1.