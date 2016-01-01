Фотофакты. Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете"!

Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис". Настоящий город для детей: "Игрополис" открылся в "Геомаркете". Фото: "Игрополис".

Первые посетители игрового клуба в комментариях в социальных сетях отметили не только хорошую работу персонала и безусловный интерес у детей к представленным аттракционам, но и доступность посещения комплекса. Так, дневной безлимитный абонемент на одного ребенка обойдётся всего в 350 рублей. А наличие кафе с разнообразным меню позволяет "Игрополису" стать местом приятного досуга для всей семьи и отличной площадкой для детских праздников.

Более подробные условия посещения клуба и предварительные заявки на проведения мероприятий – по телефону: 57-00-63, пр.Ленина, 154а, к.1.