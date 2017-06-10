Фотофакты. Нелепые вывески, объявления и фатальные ошибки маркетологов

Маркетинг от народа — страшная вещь. В желании привлечь внимание к своему товару или услуге некоторые предприниматели часто выходят за грань разумного. Но в результате их реклама действительно привлекает внимание — правда, в основном своей нелепостью.

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