Фотофакты. Нелепые вывески, объявления и фатальные ошибки маркетологов

Маркетинг от народа — страшная вещь. В желании привлечь внимание к своему товару или услуге некоторые предприниматели часто выходят за грань разумного. Но в результате их реклама действительно привлекает внимание — правда, в основном своей нелепостью.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
Смешные вывески, объявления и реклама. Фото: http://obhohocheshsya.com/.
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