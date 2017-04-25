Фотофакты. Необычный багаж пассажиров метро

Одно дело затащить автомобиль, диван или козу в автобус, тут хотя бы под землю лезть не нужно. Но как это всё в метро по эскалатору заносили?

Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Необычный багаж пассажиров метро. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.