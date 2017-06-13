Фотофакты. Новый "Читай-город" открылся в ТЦ "Арена"

Новый "Читай-город" открылся в ТЦ "Арена". Фото: архив магазина "Читай-город". Новый "Читай-город" открылся в ТЦ "Арена". Фото: архив магазина "Читай-город". Новый "Читай-город" открылся в ТЦ "Арена". Фото: архив магазина "Читай-город". Новый "Читай-город" открылся в ТЦ "Арена". Фото: архив магазина "Читай-город". Новый "Читай-город" открылся в ТЦ "Арена". Фото: архив магазина "Читай-город".

В "Читай-городе" представлен огромный выбор литературы. Сюда можно забежать на минутку и обнаружить себя через час-другой на сотой странице увлекательного исторического романа или модного детектива. Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература, яркие детские книги, всевозможные учебные пособия для школьников – каждый найдет для себя что-то полезное и интересное.

Кроме книг в "Читай-городе" есть товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры, оригинальная канцелярия для школы и офиса и товары для художников.

Какие издания чаще всего выбирают барнаульцы?

Михаил Иванцов,

генеральный директор сети "Читай-город":

Очевидно возрождение интереса к классике. Она служит неким ориентиром в океане информации. Люди покупают то, что проверено временем или у всех на слуху. Также востребованы новинки известных писателей или произведения, связанные с интересным информационным поводом (например, выход одноименного фильма – "Дом странных детей", "Девушка в поезде"). Интересно отметить, что "1984" Дж. Оруэлла держится в топ-10 продаж нашей сети с прошлого года. Показательно, что эту книгу читают молодые люди, которые хотят понять, в какой мир они пришли и как здесь жить.

В "Читай-городе" верят: книги действительно могут изменить жизнь к лучшему. Читайте больше, читайте с нами!