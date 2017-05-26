Фотофакты. Новосибирские студенты делали "закладки" в Алтайском крае

В Новосибирске задержали закладчиков наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области. В Новосибирске задержали закладчиков наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области. В Новосибирске задержали закладчиков наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области. В Новосибирске задержали закладчиков наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области. В Новосибирске задержали закладчиков наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области. Синтетический наркотик. Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции выяснили, что молодые люди 20 и 22 лет приобретали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их на разовые дозы и привозили в Алтайский край, где делали "закладки".

Студентов задержали с помощью спецназа на выезде из Новосибирска. Во время досмотра автомобиля полицейские нашли спортивную сумку, в которой был сверток с веществом кристаллической формы зеленого цвета массой 150 гр.

При обыске в общежитии Новосибирска, где живут студенты, нашли еще 100 гр. этого вещества, упаковочные пакеты и электронные весы. Экспертиза показала, что это наркотик синтетического происхождения.



Молодых людей заключили под стражу и возбудили против них уголовное дело.



