Фотофакты. Новосибирские студенты делали "закладки" в Алтайском крае

Новосибирские полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Парни фасовали наркотики в одном из общежитий Новосибирска, а "закладки" делали на территории Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники полиции выяснили, что молодые люди 20 и 22 лет приобретали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их на разовые дозы и привозили в Алтайский край, где делали "закладки".
Студентов задержали с помощью спецназа на выезде из Новосибирска. Во время досмотра автомобиля полицейские нашли спортивную сумку, в которой был сверток с веществом кристаллической формы зеленого цвета массой 150 гр.
При обыске в общежитии Новосибирска, где живут студенты, нашли еще 100 гр. этого вещества, упаковочные пакеты и электронные весы. Экспертиза показала, что это наркотик синтетического происхождения.
Молодых людей заключили под стражу и возбудили против них уголовное дело.
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