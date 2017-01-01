Фотофакты. Новосибирский браконьер убил на Алтае трех косуль

В селе Михайловском полицейские остановили УАЗ новосибирца для проверки документов. В салоне внедорожника правоохранители нашли незарегистрированное ружье 12-го калибра, патроны, а, главное, мясо и шкуры убитых животных. В прицепе мужчина перевозил снегоход.

Как установили правоохранители, задержанный охотился в нескольких километрах от села Ащегуль. Здесь он застрелил трех косуль (двух самцов и самку).

Сумма ущерба государству составила 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с применением транспортного средства. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, сообщает сайт краевого главка МВД.