Фотофакты. Олимпиада сельских спортсменов Алтая прошла в Завьялово

XXXII зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. XXXII зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. XXXII зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. XXXII зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

17 февраля, на стадионе "Юность" в селе Завьялово прошли финальные состязания XXXII зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. Главное спортивное событие любительского спорта в регионе открыл председатель Алтайского краевого законодательного собрания, секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания, секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия":

От имени депутатов и от себя лично приветствую вас и поздравляю с открытием XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая - одного из самых важных спортивных мероприятий этого года! Большая спортивная программа игр предоставляет возможность поклонникам спорта из 45 сельских районов проявить себя в непростых условиях спортивной конкуренции, пытаясь своим мастерством и талантом доказать законное право на победу. Уверен, что каждый, кто выйдет сегодня на старт продемонстрирует своё мастерство, порадует болельщиков своей упорной борьбой.

По словам спикера, сегодня принципиальная позиция органов власти заключается в том, что именно физическая культура и спорт лежат в основе здоровья подрастающего поколения: "Есть целый ряд территорий, где благодаря активности работников, заинтересованности администраций районов делается многое в плане укрепления материальной базы ДЮСШ и есть особое понимание своей миссии в вопросах сохранения здоровья населения, формирования здорового стиля жизни. Один из таких районов - Завьяловский, он не в первый раз принимает финальные старты сельской олимпиады".

Спикер рассказал, что по партийному проекту "Единой России" "Детский спорт" с 2014 года в Алтайский край привлекли более 100 млн рублей из федерального бюджета. Благодаря этим средствам удалось серьезно обновить спортивную инфраструктуру в 79 сельских школах.

В Павловском районе в программе поучаствовали сразу три средние школы: Прутская, Ремзаводская и Новоозоринская. Благодаря субсидиям в размере 8 млн рублей из федерального бюджета удалось провести серьезный капитальный ремонт в Прутской школе и качественно обновить спортивный инвентарь в двух других учреждениях.

Также Благовещенская школа № 2 получила субсидии в размере 1,6 млн рублей. 250 тыс. рублей получила Ребрихинская школа. В Завьяловском районе - Харитоновской школе досталось 177 тыс. рублей. Сегодня эти районы - в лидерах Олимпиады по итогам отборочных соревнований.

В Завьяловской олимпиаде прошли итоговые состязания по лыжным гонкам, хоккею, зимнему футболу, полиатлону, рыболовному спорту и соревнования спортивных семей.

В соревнованиях участвовали команды, попавшие в лидеры отборочных зональных состязаний. Команды первой пятерки распределились следующим образом: Павловский (690 очков), Ребрихинский (645), Благовещенский (630), Шипуновский (535) и Алтайский (520) районы.

Олимпиаду посетили также депутаты фракции "Единая Россия" - заместитель председателя АКЗС - председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов и председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко. Они вручили призерам заслуженные награды. А один из самых молодых депутатов АКЗС 7-го созыва Алексей Кривенко вручил подарки самым юным участникам состязаний.