Фотофакты. От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины

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Сегодня, 15:00.
Происшествия

До позднего вечера огнеборцы тушили пожар (его активную фазу) на барнаульском радиозаводе. Напомним, мощный пожар в здании на пр.Калинина, 15 начался в 07.00 23 декабря.

От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
От здания барнаульского радиозавода остались лишь руины. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По сообщению краевого главка МЧС, полностью пожар был ликвидирован в 17.20. Однако утром 24 декабря на месте происшествия также работали пожарные.

Как сообщили altapress.ru в краевом главке МЧС, здание продолжает гореть из-за разбора конструкций. Сколько будет "тлеть" здание — неизвестно.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, дознаватели МЧС. Именно работникам двух последних ведомств в течение 10 дней предстоит выяснить причину пожара на радиозаводе.

Не исключено, что здание подожгли.

Напомним, пожару был присвоен повышенный — третий — ранг сложности из пяти.

Общая площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. От ГУ МЧС России по Алтайскому краю на тушение пожара было задействовано 98 человек личного состава и 30 единиц техники. Работали 9 звеньев газодымозащитной службы. Также были задействованы силы МЧС из Новоалтайска, пожарный поезд.

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