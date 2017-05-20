Фотофакты. Откровенные и странные наряды звезд на красной дорожке в Каннах

В Каннах стартовал кинофестиваль, и по красной дороже, как обычно прошли знаменитости. И традиционно их наряды стали отдельным поводом для обсуждений, сплетен и новостей. В нашей подборке - откровенные платья звезд шоу-бизнеса.

Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Откровенные фото звезд в Каннах. Фото: fishki.net. Источник.