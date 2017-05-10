Фотофакты. Пельмени, которые удивляют

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АПК "Меленка-ОСТ" выпускает более 70 наименований полуфабрикатов. Более половины из них — пельмени. Почему так много? Они отличаются по составу, прежде всего фарша. У каждого продукта свое соотношение разных видов мяса, также пельмени отличаются тестом и специями.

Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Олег Сергеев, основатель компании "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Мы изучили линейку пельменей и выбрали топ-3 самых необычных продуктов.

1. "4 сочных порции". Это уникальные пельмени: их не нужно помешивать во время варки! Каждая порция (весом 200 г) уложена в перфорированный пакетик. Бросаем его в кипящую воду и идем заниматься своими делами. Пельмени не прилипнут ни ко дну, ни к стенкам кастрюли. Правда, варить "4 сочных порции" приходится чуть дольше — 10 минут вместо привычных четырех. Но это время можно провести с семьей, а не у плиты. Кроме этого, в каждой упаковке "4 сочных порции" — два пакетика со специями, которые дополнительно придают бульону приятный пряный аромат.

Пельмени, которые удивляют.
Пельмени, которые удивляют.

2. "Большая кастрюля экспресс". Это самые быстрые по времени приготовления пельмени, какие только можно приобрести. Они уже сварены и продаются в специальной термостойкой посуде (в комплекте есть даже вилка). Открываем крышку, заливаем кипятком, ставим в микроволновку на три минуты — и можно кушать! Отличный вариант для быстрого и вкусного обеда в офисе и дома.

Пельмени, которые удивляют.
Пельмени, которые удивляют.

3. "Большая кастрюля". Следующая после вкуса особенность этих пельменей — экологически чистая упаковка. Бумажный пакет снаружи и полиэтиленовый внутри создают эффект термоса. Это позволяет пачке сохранять холод до двух часов. В каждой упаковке также находятся специи.

Пельмени, которые удивляют.
Пельмени, которые удивляют.

Но не с пельменями едиными экспериментируют в АПК "Меленка-ОСТ". В линейке других полуфабрикатов мы обнаружили пару весьма оригинальных продуктов.

"Отчебучи". Это обжаренные во фритюре мини-пирожки с сыром и беконом. Они продаются готовыми, но производитель рекомендует немного подогреть их в микроволновке. Хороший вариант натурального фастфуда.

Пельмени, которые удивляют.
Пельмени, которые удивляют.

"Манты по-узбекски". Их начинка — не фарш, а рубленое мясо высшего сорта. Но новаторство состоит, конечно, не в этом. В составе упаковки есть так называемая "антиприлипайка". Кладем ее на решетку мантоварки, сверху — сами полуфабрикаты. Теперь даже без масла они не прилипнут, а тонкое тесто не порвется и не выпустит сок, который делает эти манты такими вкусными.

Пельмени, которые удивляют.
Пельмени, которые удивляют.

Олег Сергеев,
основатель компании "Меленка-ОСТ":

Олег Сергеев.
Олег Сергеев.

Мы живем в мире возможностей, и идеи для продуктов можно находить всегда! Они рождаются в процессе постоянного поиска, обсуждения, дегустаций.

Мы регулярно придумываем что-то новое: рецепты, сочетания вкусов, варианты упаковки и т. д.


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