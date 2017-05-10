Фотофакты. Пельмени, которые удивляют

Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Сергеев, основатель компании "Меленка-ОСТ". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Мы изучили линейку пельменей и выбрали топ-3 самых необычных продуктов.

1. "4 сочных порции". Это уникальные пельмени: их не нужно помешивать во время варки! Каждая порция (весом 200 г) уложена в перфорированный пакетик. Бросаем его в кипящую воду и идем заниматься своими делами. Пельмени не прилипнут ни ко дну, ни к стенкам кастрюли. Правда, варить "4 сочных порции" приходится чуть дольше — 10 минут вместо привычных четырех. Но это время можно провести с семьей, а не у плиты. Кроме этого, в каждой упаковке "4 сочных порции" — два пакетика со специями, которые дополнительно придают бульону приятный пряный аромат.

2. "Большая кастрюля экспресс". Это самые быстрые по времени приготовления пельмени, какие только можно приобрести. Они уже сварены и продаются в специальной термостойкой посуде (в комплекте есть даже вилка). Открываем крышку, заливаем кипятком, ставим в микроволновку на три минуты — и можно кушать! Отличный вариант для быстрого и вкусного обеда в офисе и дома.

3. "Большая кастрюля". Следующая после вкуса особенность этих пельменей — экологически чистая упаковка. Бумажный пакет снаружи и полиэтиленовый внутри создают эффект термоса. Это позволяет пачке сохранять холод до двух часов. В каждой упаковке также находятся специи.

Но не с пельменями едиными экспериментируют в АПК "Меленка-ОСТ". В линейке других полуфабрикатов мы обнаружили пару весьма оригинальных продуктов.

"Отчебучи". Это обжаренные во фритюре мини-пирожки с сыром и беконом. Они продаются готовыми, но производитель рекомендует немного подогреть их в микроволновке. Хороший вариант натурального фастфуда.

"Манты по-узбекски". Их начинка — не фарш, а рубленое мясо высшего сорта. Но новаторство состоит, конечно, не в этом. В составе упаковки есть так называемая "антиприлипайка". Кладем ее на решетку мантоварки, сверху — сами полуфабрикаты. Теперь даже без масла они не прилипнут, а тонкое тесто не порвется и не выпустит сок, который делает эти манты такими вкусными.

Олег Сергеев,

основатель компании "Меленка-ОСТ":

Олег Сергеев. Мы живем в мире возможностей, и идеи для продуктов можно находить всегда! Они рождаются в процессе постоянного поиска, обсуждения, дегустаций. Мы регулярно придумываем что-то новое: рецепты, сочетания вкусов, варианты упаковки и т. д.



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