Фотофакты. Пляж на знаменитом алтайском водохранилище готовят к лету

С 15 мая в Павловске продолжили обустраивать территорию пляжа, открытого в 2016 году. Работники монтируют вторую спасательную вышку, прокладывают к ней электроснабжение, выравнивают грунт после зимы.
Подготовительные мероприятия обещают закончить до 1 июня 2017 года, сообщает мэрия Барнаула. Средства на обустройство выделили из бюджета Павловского района. Открытие пляжа в Павловске планируется на 10 июня.
Справка
Добраться до пляжа из города можно на рейсовом автобусе от барнаульского автовокзала и автовокзала в микрорайоне Урожайном по адресу: Павловский тракт, 142. Время в пути — один час, стоимость проезда составляет около 100 рублей. Автобусы идут в Павловск и через него со средним интервалом в 15 минут. Первый уходит в 7.45, последний — в 20.45. От входа на пляж до сельского автовокзала около километра пешком, но в ближайшие дни планируется организовать подвоз отдыхающих к пляжу.
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