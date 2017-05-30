Фотофакты. Пляж на знаменитом алтайском водохранилище готовят к лету

В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org. В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org. В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org. В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org. В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org. В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org. В Павловске готовят пляж к лету. Фото: barnaul.org.

Подготовительные мероприятия обещают закончить до 1 июня 2017 года, сообщает мэрия Барнаула. Средства на обустройство выделили из бюджета Павловского района. Открытие пляжа в Павловске планируется на 10 июня.

Справка

Добраться до пляжа из города можно на рейсовом автобусе от барнаульского автовокзала и автовокзала в микрорайоне Урожайном по адресу: Павловский тракт, 142. Время в пути — один час, стоимость проезда составляет около 100 рублей. Автобусы идут в Павловск и через него со средним интервалом в 15 минут. Первый уходит в 7.45, последний — в 20.45. От входа на пляж до сельского автовокзала около километра пешком, но в ближайшие дни планируется организовать подвоз отдыхающих к пляжу.