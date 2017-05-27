Фотофакты. Под Барнаулом произошло ДТП, в котором погибли пять человек

Вечером 26 мая на трассе Барнаул-Новосибирск (Р-256 "Чуйский тракт. Подъезд к городу Барнаулу") произошло ДТП, в котором погибли пять человек.
Подписчики сообщества "Барнаул22" в ВК сообщают, что авария произошла на трассе после поворота на Новоалтайск на трассе Барнаул-Новосибирск. На опубликованном фото видно, что в ДТП попали автомобиль "Волга" и "Хонда". После происшествия дорогу на Старый мост закрыли. Автомобили отправляли на Новый мост.
Пресс-служба ГУ МВБ России по Алтайскому краю сообщает, что по предварительным данным, водитель 1980 года рождения на автомобиле "Хонда Стрим" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110 под управлением водителя 1959 года рождения.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля "Хонда Стрим" - мужчина 1975 года рождения и трое мужчин, личность которых в настоящее устанавливается, а также пассажир автомобиля ГАЗ-3110 - женщина 1961 года рождения, скончались. Водитель автомобиля ГАЗ-3110 с телесными повреждениями госпитализирован в городскую больницу №1 Барнаула.
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