Фотофакты. Под Барнаулом произошло ДТП, в котором погибли пять человек

ДТП на трассе Барнаул-Новоалтайск. Фото: barneos22. ДТП на трассе Барнаул-Новоалтайск. Фото: barneos22. ДТП на трассе Барнаул-Новоалтайск. Фото: barneos22. ДТП на трассе Барнаул-Новоалтайск. Фото: barneos22.

Подписчики сообщества "Барнаул22" в ВК сообщают, что авария произошла на трассе после поворота на Новоалтайск на трассе Барнаул-Новосибирск. На опубликованном фото видно, что в ДТП попали автомобиль "Волга" и "Хонда". После происшествия дорогу на Старый мост закрыли. Автомобили отправляли на Новый мост.

Пресс-служба ГУ МВБ России по Алтайскому краю сообщает, что по предварительным данным, водитель 1980 года рождения на автомобиле "Хонда Стрим" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110 под управлением водителя 1959 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля "Хонда Стрим" - мужчина 1975 года рождения и трое мужчин, личность которых в настоящее устанавливается, а также пассажир автомобиля ГАЗ-3110 - женщина 1961 года рождения, скончались. Водитель автомобиля ГАЗ-3110 с телесными повреждениями госпитализирован в городскую больницу №1 Барнаула.