Фотофакты. В Оби строители утопили экскаватор

Строители утопили экскаватор в городе Обь. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Строители утопили экскаватор в городе Обь. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Строители утопили экскаватор в городе Обь. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Строители вели работы по прокладке водопровода, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Новосибирск".

Напомним, что ранним утром в четверг в Новосибирской области уснувший за рулем "Калины" водитель утопил свою машину в болоте.