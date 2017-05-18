Фотофакты. В Оби строители утопили экскаватор

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Происшествия

18 мая в городе Обь на одной из строек в грязь засосало экскаватор.

Строители утопили экскаватор в городе Обь. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Строители утопили экскаватор в городе Обь. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Строители утопили экскаватор в городе Обь. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Строители вели работы по прокладке водопровода, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Новосибирск".

Напомним, что ранним утром в четверг в Новосибирской области уснувший за рулем "Калины" водитель утопил свою машину в болоте.

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