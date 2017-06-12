Фотофакты. Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Топчихинском районе

Вечером 11 июня на трассе "Барнаул-Рубцовск" произошло ДТП, в котором погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 18 часов 20 минут в Топчихинском районе на 98-м км автодороги "Барнаул-Рубцовск". На место незамедлительно выехал экипаж ДПС ОГИБДД МО МВД России "Топчихинский". По предварительным данным установлено, что водитель, 1972 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фокус", не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП пассажир, 1960 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир, 1981 года рождения, получили телесные повреждения, доставлены в Топчихинскую ЦРБ.
Очевидцы происшествия написали в группе "Барнаул22" в "ВКонтакте", что 11 июня в Топчихинском районе периодически шел дождь, но после трассу быстро подсушивало.
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