Фотофакты. Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Топчихинском районе

ДТП в Топчихинском районе. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Топчихинском районе. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Топчихинском районе. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Топчихинском районе. Фото: vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 18 часов 20 минут в Топчихинском районе на 98-м км автодороги "Барнаул-Рубцовск". На место незамедлительно выехал экипаж ДПС ОГИБДД МО МВД России "Топчихинский". По предварительным данным установлено, что водитель, 1972 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фокус", не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пассажир, 1960 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир, 1981 года рождения, получили телесные повреждения, доставлены в Топчихинскую ЦРБ.

Очевидцы происшествия написали в группе "Барнаул22" в "ВКонтакте", что 11 июня в Топчихинском районе периодически шел дождь, но после трассу быстро подсушивало.