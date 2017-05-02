Фотофакты. Позорные фотографии с выпускных

Выпускной бал символизирует окончание школьных лет и обычно призван оставить память на всю жизнь. Правда, у некоторых эта память оказывается подпорченной — из-за неправильного выбора костюма, развлечения или партнера.

Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Позорные фото с выпускных. Фото: fishki.net. Источник