Фотофакты. Прекрасные и безбашенные костюмы уличных промоутеров

Ну что это за тоска у нас в городе: промоутеры редко одеваются во что-то оригинальное. Чаще всего стоят в цивильном и раздают свои бумажки. А у людей-то вон оно что: красота какая!

Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.