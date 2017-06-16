Фотофакты. Прекрасные и безбашенные костюмы уличных промоутеров

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Ну что это за тоска у нас в городе: промоутеры редко одеваются во что-то оригинальное. Чаще всего стоят в цивильном и раздают свои бумажки. А у людей-то вон оно что: красота какая!

Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Промоутеры. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.

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