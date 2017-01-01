Фотофакты. Приключения пухлой Хильды — героини стиля pin-up 50-х

Обычно фраза "девушка pin-up" вызывают в зрительной памяти образ, похожий на Мэрилин Монро. Но были и другие — например, рыжеволосая толстушка Хильда, которую создал иллюстратор Дуэйн Брайерс. Девушка на его рисунках не стесняется пышных форм, она неуклюжа, забавна и очаровательна. За свою жизнь художник нарисовал Хильду более 250 раз.

Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net. Смотрите также Источник: Fishki.net