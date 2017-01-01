Фотофакты. Приключения пухлой Хильды — героини стиля pin-up 50-х

Обычно фраза "девушка pin-up" вызывают в зрительной памяти образ, похожий на Мэрилин Монро. Но были и другие — например, рыжеволосая толстушка Хильда, которую создал иллюстратор Дуэйн Брайерс. Девушка на его рисунках не стесняется пышных форм, она неуклюжа, забавна и очаровательна. За свою жизнь художник нарисовал Хильду более 250 раз.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Источник: Fishki.net
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