Фотофакты. Приключения пухлой Хильды — героини стиля pin-up 50-х

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Сегодня, 06:02.
Жизнь

Обычно фраза "девушка pin-up" вызывают в зрительной памяти образ, похожий на Мэрилин Монро. Но были и другие — например, рыжеволосая толстушка Хильда, которую создал иллюстратор Дуэйн Брайерс. Девушка на его рисунках не стесняется пышных форм, она неуклюжа, забавна и очаровательна. За свою жизнь художник нарисовал Хильду более 250 раз.

Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
Приключения пухлой Хильды. Фото: fishki.net.
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Источник: Fishki.net

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