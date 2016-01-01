Фотофакты. Против лома нет приема: на Алтае вор взломал магазин и похитил алкоголь

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Сегодня, 11:12.
Происшествия

В Алтайском районе участковый задержал магазинного вора. Подозреваемый взломал торговую точку с помощью лома и гвоздодера.

Сельская кража. Фото: 22.мвд.рф.
Сельская кража. Фото: 22.мвд.рф.
Сельская кража. Фото: 22.мвд.рф.
Сельская кража. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, 31-летний мужчина в селе Куяган взломал замки входных дверей магазина, проник в помещение и вынес из торговой точки алкоголь и 9 000 рублей.

Кражу работники магазина обнаружили утром. В тот же день участковый задержал подозреваемого в краже. У мужчины изъяли 5 000 рублей, а также орудия преступления: лом и гвоздодер. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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