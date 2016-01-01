Видео и фотофакт. Путин простился с убитым в Турции российским послом

Президент РФ Владимир Путин почтил память российского посла в Турции Андрея Карлова, который был убит в Анкаре.
Путин приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания и возложил цветы к гробу дипломата.
Владимир Путин приехал проститься с убитым в Анкаре дипломатом Андреем Карловым pic.twitter.com/xh6woFAAbv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.
Глава государства выразил соболезнования родственникам покойного посла — его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой, сообщает ТАСС.
Президент во время гражданской панихиды пообщался с женой и сыном Андрея Карлова pic.twitter.com/EeeWIuc4gN— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.
В МИД проститься с Карловым приезжал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Медведев приехал на гражданскую панихиду по Андрею Карлову pic.twitter.com/ljq3NlshB5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.
Сергей Лавров вручил сыну Андрея Карлова Звезду Героя России, которой был награжден дипломат pic.twitter.com/HEIMURYumt— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.
После гражданской панихиды патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание трагически погибшего посла в храме Христа Спасителя.
Ранее Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно, пишет "Росбалт".
Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки. Преступление совершил 22-летний бывший турецкий полицейский.
В МИД России квалифицировали нападение как теракт. Для участия в расследовании убийства Карлова в Анкару прибыла российская оперативно-следственная группа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.