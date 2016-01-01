Видео и фотофакт. Путин простился с убитым в Турции российским послом

Путин приехал в здание МИД, где проходит церемония прощания и возложил цветы к гробу дипломата.

Владимир Путин приехал проститься с убитым в Анкаре дипломатом Андреем Карловым pic.twitter.com/xh6woFAAbv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.

Глава государства выразил соболезнования родственникам покойного посла — его матери Марии Александровне Карловой, вдове Марине Карловой, сыну Геннадию Карлову и сестре Елене Ширанковой, сообщает ТАСС.

Президент во время гражданской панихиды пообщался с женой и сыном Андрея Карлова pic.twitter.com/EeeWIuc4gN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.

В МИД проститься с Карловым приезжал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Медведев приехал на гражданскую панихиду по Андрею Карлову pic.twitter.com/ljq3NlshB5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.

Сергей Лавров вручил сыну Андрея Карлова Звезду Героя России, которой был награжден дипломат pic.twitter.com/HEIMURYumt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.

После гражданской панихиды патриарх московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание трагически погибшего посла в храме Христа Спасителя.

Ранее Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно, пишет "Росбалт".

Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки. Преступление совершил 22-летний бывший турецкий полицейский.

В МИД России квалифицировали нападение как теракт. Для участия в расследовании убийства Карлова в Анкару прибыла российская оперативно-следственная группа.