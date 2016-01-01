Фотофакты. Разбойники в новогодних масках напали на салон сотовой связи в Новосибирске

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Сегодня, 16:40.
Происшествия

В Новосибирске двое злоумышленников в масках совершили налет на салон сотовой связи, расположенный на улице Физкультурной. Разбойное нападение произошло около девяти часов вечера 25 декабря.

Вооруженный налет на салон сотовой связи в Новосибирске. Фото: 54.мвд.рф.
Вооруженный налет на салон сотовой связи в Новосибирске. Фото: 54.мвд.рф.
Вооруженный налет на салон сотовой связи в Новосибирске. Фото: 54.мвд.рф.

Вооруженные пистолетами налетчики избили продавца, после чего похитили из кассы 15 тысяч рублей. Также добычей преступников стали 19 сотовых телефонов, которые налетчики забрали с витрины. Еще один участник банды ждал своих подельников у входа в салон, чтобы в случае опасности подать сигнал.

Новосибирским полицейским понадобились сутки на то, чтобы установить подозреваемых, которыми оказались местные жители в возрасте 22, 23, и 24 лет. Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По местам жительства подозреваемых были проведены обыски, во время которых изъяли 16 сотовых телефонов и два пневматических пистолета.

По данным полиции, злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления. Один из них ранее посещал данный салон, планируя схему разбойного нападения. Также подозреваемые продумали возможные пути отхода на случай появления полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Полиция проводит проверку, не совершали ли подозреваемые другие преступления.

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