Фотофакты. Разбойники в новогодних масках напали на салон сотовой связи в Новосибирске

В Новосибирске двое злоумышленников в масках совершили налет на салон сотовой связи, расположенный на улице Физкультурной. Разбойное нападение произошло около девяти часов вечера 25 декабря.
Вооруженные пистолетами налетчики избили продавца, после чего похитили из кассы 15 тысяч рублей. Также добычей преступников стали 19 сотовых телефонов, которые налетчики забрали с витрины. Еще один участник банды ждал своих подельников у входа в салон, чтобы в случае опасности подать сигнал.
Новосибирским полицейским понадобились сутки на то, чтобы установить подозреваемых, которыми оказались местные жители в возрасте 22, 23, и 24 лет. Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По местам жительства подозреваемых были проведены обыски, во время которых изъяли 16 сотовых телефонов и два пневматических пистолета.
По данным полиции, злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления. Один из них ранее посещал данный салон, планируя схему разбойного нападения. Также подозреваемые продумали возможные пути отхода на случай появления полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Полиция проводит проверку, не совершали ли подозреваемые другие преступления.
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