Фотофакты. Как прошел Родительский день в Барнауле

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Жизнь

Во вторник, 25 апреля 2017 года, православные христиане отмечали праздник Радоницы, в народе — "родительский день". Тысячи барнаульцев отправились на кладбища и в храмы, чтобы помянуть умерших близких.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Во вторник на дорогах, ведущих к кладбищам было затруднено движение. Многие горожане поехали на могилы родных на собственных автомобилях. Другие воспользовались тем, что власти города организовали бесплатную доставку барнаульцев:  85 автобусов и 17 трамвайных вагонов с восьми утра до шести вечера безвозмездно подвозили горожан к кладбищам.

Около сотни полицейских и дружинников дежурили на остановках, откуда отправлялись автобусы на погоста. А у храмов сотрудники Госавтоинспекции до вечера организовывали движение и парковку автомобилей.

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