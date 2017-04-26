Фотофакты. Как прошел Родительский день в Барнауле

Во вторник, 25 апреля 2017 года, православные христиане отмечали праздник Радоницы, в народе — "родительский день". Тысячи барнаульцев отправились на кладбища и в храмы, чтобы помянуть умерших близких.
Во вторник на дорогах, ведущих к кладбищам было затруднено движение. Многие горожане поехали на могилы родных на собственных автомобилях. Другие воспользовались тем, что власти города организовали бесплатную доставку барнаульцев: 85 автобусов и 17 трамвайных вагонов с восьми утра до шести вечера безвозмездно подвозили горожан к кладбищам.
Около сотни полицейских и дружинников дежурили на остановках, откуда отправлялись автобусы на погоста. А у храмов сотрудники Госавтоинспекции до вечера организовывали движение и парковку автомобилей.
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