Фотофакты. Как прошел Родительский день в Барнауле

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Во вторник на дорогах, ведущих к кладбищам было затруднено движение. Многие горожане поехали на могилы родных на собственных автомобилях. Другие воспользовались тем, что власти города организовали бесплатную доставку барнаульцев: 85 автобусов и 17 трамвайных вагонов с восьми утра до шести вечера безвозмездно подвозили горожан к кладбищам.

Около сотни полицейских и дружинников дежурили на остановках, откуда отправлялись автобусы на погоста. А у храмов сотрудники Госавтоинспекции до вечера организовывали движение и парковку автомобилей.