Фотофакты. Россияне продолжают шокировать иностранцев

В наших "утренних" подборках вы часто можете увидеть фотографии из серии "Такое бывает только в России". Эти снимки часто публикуют на зарубежных сайтах. Многие из них буквально шокируют иностранцев. А поток смешных, нелепых, удивительных и необычных фотографий из России и не думает иссякать.

Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Однажды в России. Фото: http://izismile.com. Источник.