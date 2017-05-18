Фотофакты. Русский тюнинг на грани фантастики

Автолюбителям хорошо известно, что тюнинг — это довольно дорогое удовольствие. Однако иногда желание усовершенствовать машину оказывается настолько сильным, что вопрос финансов забывается, а на первый план выходят фантазия и смекалка.

Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Русский тюнинг на грани фантастики. Фото: anews.com. Источник.