Фотофакты. Самые крупные пожары Барнаула

23 декабря в Барнауле горел радиозавод. По мнению редакции, это крупнейший пожар нынешнего года. Мы решили вспомнить, какие еще крупные пожары произошли в краевой столице за последние несколько лет.
Пожар на ТЭЦ-2
7 февраля 2015 года в кабельном канале на территории Барнаульской ТЭЦ-2 произошел пожар, загорелись резервные кабели. В Барнауле был введен режим чрезвычайной ситуации.
Стадион "Коммунальщик" сгорел дотла
28 мая в Барнауле загорелся стадион "Коммунальщик". Причиной пожара стала подожженная бутылка с бензином, которую в деревянный сарай вблизи стадиона кинул 8-летний мальчик. Огонь перекинулся на здание спортивного клуба. Всё что было внутри - сгорело полностью.
Летом 2016 года в Барнауле горел "Аквамарин"
16 августа вспыхнула смотровая площадка одной из высоток "Аквамарина". Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Горел утеплитель под обшивкой на мансардном этаже.
В начале года горел цех по переработке металла
В феврале этого года в промышленной зоне ТЭЦ-3 загорелся цех Барнаульского литейно-механического завода. Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Пожар на шинном комбинате
В начале декабря на шинном комбинате загорелась электромастерская. Площадь пораженной огнем территории составила около 100 кв. метров.
Пожар на складе готовой продукции
В конце лета в Ленинском районе Барнаула произошел пожар на складе готовой продукции. Его тушили десятки пожарных машин. Район пожара заволокло дымом, который был виден практически из любой точки города.
Пожар на заводе "Алтайагрохимия"
Летом 2015 в пригороде Барнаула загорелся склад предприятия "Алтайагрохимия", производящего химические удобрения. 75 человек и 19 единиц техники тушили пожар более 8 часов.
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