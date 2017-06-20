Фотофакты. Саркастичные рисунки о современном обществе художника Аль Маргена

Аргентинский художник и иллюстратор Аль Марген (Al Margen), который живет в Буэнос-Айресе, создает выразительные и "колкие" рисунки о недостатках современного общества. Они наглядно показывают, в каком противоречивом и сложном мире мы живем. О чем они, пожалуй, будет понятно каждому.

Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru. Современное общество в рисунках Аль Маргена. Фото: http://trinixy.ru.