Фотофакты. Селфи с бургером, медведем и хаски: как в Барнауле прошла туристическая выставка

Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская. Выставка "АлтайТур. АлтайКурорт". 2017 год. Фото: Евгения Родочинская.

Турбазы, гостиницы, санатории, гостевые дома, музеи, а также алтайские ремесленники и товаропроизводители из разных городов и районов края на одной площадке показали все особенности туризма в регионе. Так, представители Завьяловского района рассказали о своем новом виде туризма — зимней рыбалке. Это позволит принимать отдыхающих круглый год. Гостям экспозиции они предложили в самом торговом центре наловить рыбы на импровизированные большие удочки. Алтайский район удивил гостей выставки огромным "бургером" весом около 7 кг — барнаульцы фотографировались с этим съедобным экспонатом.

Практически на каждой площадке пели народные песни, танцевали и проводили игры. Ремесленники показывали мастер-классы и рассказывали о своих работах. Популярной была площадка ассоциации ездового спорта, где можно было погладить, подержать на руках и сфотографироваться с собаками. На стенде "Крестьянского гостеприимства" в этом году представили не только сыр с производства Кокориных, но и мед, травяные чаи, подсолнечное масло и даже сладости из натуральных продуктов без сахара.

Кроме алтайских компаний, на выставке присутствовала делегация из Казахстана.

В этом году выставку во второй раз организовывали в Барнауле. До этого ее проводили на территории комплекса "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино. По словам Николая Чиникова, заместителя председателя правительства, министра экономического развития Алтайского края, выставку специально проводят в доступном месте, чтобы жители города смогли лично познакомиться с туристическими возможностями региона.

Такой формат продвижения туристических услуг пользуется спросом у жителей региона. По данным "Алтайтурцентра", у стендов участников побывали более 7,5 тыс. человек.

Напомним, в прошлом году выставка "Алтайтур. Алтайкурорт" проходила в торгово-офисном центре "Плаза".

Цифры

300 участников, 21 районов и города края участие в туристической выставке этого года.