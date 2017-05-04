Фотофакты. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте

Сергей Дугин проехал на общественном транспорте. Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте. Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте. Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте. Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте. Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте. Фото: barnaul.org.

На станции Докучаево Сергей Дугин сел в трамвай №10, затем пересел на "двойку", рассчитался электронным проездным. Потом он проехал на автобусе №53. Затем — в маршрутке №29.

Сергей Дугин:

Цель объезда — проверить санитарное состояние общественного транспорта. Автобус и маршрутка были достаточно чистыми, трамваи тоже. Хотя, как говорится, нет предела совершенству. Маршрут 29 открыт недавно, на нем можно без проблем добраться до медицинского кластера в нагорной части города. Маршрут кольцевой, работают 24 машины, интервал движения – 10 минут.

Также глава администрации обращал внимание на состояние дорожного покрытия. Тут же, по телефону он дал ряд поручений, исполнение которых глава городской администрации проверит лично.