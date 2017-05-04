Фотофакты. Сергей Дугин проехал на общественном транспорте

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин проехал по городу на общественном транспорте. Он проверил состояние транспорта, остановки и прилегающую к ним территорию. Об этом сообщает мэрия.
На станции Докучаево Сергей Дугин сел в трамвай №10, затем пересел на "двойку", рассчитался электронным проездным. Потом он проехал на автобусе №53. Затем — в маршрутке №29.
Сергей Дугин:
Цель объезда — проверить санитарное состояние общественного транспорта. Автобус и маршрутка были достаточно чистыми, трамваи тоже. Хотя, как говорится, нет предела совершенству. Маршрут 29 открыт недавно, на нем можно без проблем добраться до медицинского кластера в нагорной части города. Маршрут кольцевой, работают 24 машины, интервал движения – 10 минут.
Также глава администрации обращал внимание на состояние дорожного покрытия. Тут же, по телефону он дал ряд поручений, исполнение которых глава городской администрации проверит лично.
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