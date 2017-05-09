Видео и фотофакты. Юбилейное шествие "Бессмертного полка" в Барнауле

Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Шествие "Бессмерного полка" в Барнауле. 9 мая 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В Барнауле, на финальной точке, на пл. Сахарова для участников "Бессмертного полка" работало несколько тематических площадок. Как и в прежние годы, здесь можно было оставить запись на Стене памяти. Неподалеку были организованы три фотозоны. Участники также смогли принять участие в тематических викторинах и спеть песни военных лет в рамках народного караоке.

Справка

Гражданскую акцию памяти "Бессмертный полк" придумали томские журналисты из "ТВ2". Они предложили на специальном сайте вписывать истории своих воевавших предков, а 9 Мая прийти с их портретами на шествие. Сегодня на сайте проекта внесено почти 378 тыс. историй, из них более 30 тыс. - в разделе Алтайского края. В первый раз, в 2013 году, акция собрала 12 тыс. человек только в краевой столице, а в этом году — более 100 тыс. человек по всему краю.