Фотофакты. Смешные объявления около кафе

Каких только объявлений не встретишь в последнее время. Чтобы привлечь к себе посетителей, менеджеры заведений не тратятся на многотысячные рекламные кампании, а просто пишут объявления около входа.

Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Объявление около кафе. Фото: fishki.net. Источник.